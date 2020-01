OM: Un proche de Villas-Boas donne un indice sur son avenir !

Mercredi en conférence de presse, André Villas Boas a clairement laissé entendre qu’il n’était pas certain d’être encore le coach de l’OM la saison prochaine. L’arrivée en coulisse d’Aldridge pour vendre des joueurs en Angleterre ne semble pas bien passer…

La conférence de presse de Villas-Boas a mis le feu à Marseille hier. Les supporters marseillais craignent que le coach portugais quitte le navire. Mais selon Foot Mercato, l’entraîneur portugais ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille avec qui il est sous contrat jusqu’en 2021…

Il s’en moque des offres– proche de avb

» Si vous embauchez une sorte de pompier pyromane pour orchestrer une salve de ventes dans votre équipe qui est à la seconde place, vous allez entendre parler d’André. Ce qu’il dit est vrai, il s’en moque des offres ou de la sécurité de son poste. André fait du André » Proche de AVB— Foot mercato

« Je pense que pour avoir des ventes, il faut que l’OM soit au top de ses performances sportives. Donc l’intérêt du club est de maintenir l’équipe actuelle donc arriver à la fin de la saison avec les objectifs que nous avions et voir en fin d’année s’il y a des offres. Et s’il n’y a pas d’offre, c’est mieux parce qu’on pourra retenir nos joueurs. Moi je m’intéresse à l’aspect sportif. Jacques-Henri et Frank McCourt s’occupent du financier… Si c’est important de vendre les joueurs, l’entraîneur, je ne sais pas… »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Question : Si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions avec ambition avec un effectif restreint et si les ventes sont une priorité. Est-ce que cela vous fait réfléchir pour votre avenir?

« Je dois répondre avec franchise mais je ne peux pas. Il y a d’autres questions qui sont plus importantes en ce moment. Je suis un homme du monde, j’ai quitté la Chine avec un contrat de 12 millions d’euros par an pour aller faire le Dakar. Je suis ici pour la grandeur du club et ma relation avec Zubizarreta. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse