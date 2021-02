OM : Un quatrième absent important face à Auxerre…

L’OM sera privé de 4 potentiels titulaires face à l’AJ Auxerre ce mercredi en 32e de finale de Coupe de France. Déjà privé d’Amavi et Milik, Nasser Larguet va devoir se passer de deux autres joueurs importants…

Nasser Larguet ne pourra pas compter sur un retour de l’attaquant Arek Milik ce mercredi. L’international polonais souffre de la cuisse et devrait même être forfait pour le déplacement à Bordeaux ce weekend. Blessé de longue date, Jordan Amavi est toujours en phase de reprise et manquera lui aussi ce déplacement à Auxerre. De plus, le coach intérimaire devra modifier son attaque et sa défense. En effet, Dimitri Payet sera suspendu au moins un match suite à son carton rouge reçu face au PSG dimanche. Enfin, plus de peur que de mal pour Alvaro qui s’est montré rassurant concernant son genou. Les premiers examens n’ont pas révélé de lésion ou de rupture ligamentaire dixit l’Equipe. Il sera cependant indisponible demain.

Seule bonne nouvelle, Olivier Ntcham pourrait faire sa première apparition dans le groupe. Nasser Larguet devrait en dire plus ce mardi en conférence de presse.