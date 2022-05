OM: Un retour des Yankee au Vélodrome ? Pas d’actualité !

Hier, une rumeur a enflé sur les réseaux sociaux faisant état d’un possible retour des Yankee dans le virage Nord. Une nouvelle relayée qui est arrivée jusqu’au club qui a démenti cette information et qui a confirmé que rien ne changerait en tribunes pour la saison prochaine.

À deux journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est très bien parti pour finir sur le podium de la Ligue 1 Uber Eats et se qualifier pour la LDC. Un objectif primordial pour le club qui devrait permettre aux dirigeants de réaliser un mercato ambitieux pour faire vivre une saison 2022-2023 pleine d’émotions. Pour finir deuxième et éviter un tour préliminaire pour la qualification européenne, il faudra au moins aller chercher un point à Rennes, samedi soir. Pour la dernière journée, Marseille recevra Strasbourg dans un Vélodrome en fête.

Pas de yankee au stade la saison prochaine !

Le stade boulevard Michelet devrait connaitre une nouvelle belle affluence avec plus de 50.000 personnes attendues. Et alors que les supporters olympiens se préparent à cette dernière sortie de la saison, une rumeur a mis le feu à Twitter hier après-midi. plusieurs comptes ont relayé une information faisant état d’un retour des Yankee sur la partie basse du virage Nord plus de 4 ans après leur exclusion du stade par la direction à l’été 2018.

Un retour en lieu et place du CAOM (Club des amis de l’OM) qui est installé sur le bas du virage depuis le départ des Yankee. Contacté par le Dauphiné, le club a affirmé que tout accord avec le groupe « n’était pas d’actualité ». L’OM a également confirmé que les emplacements des groupes de supporters ne bougeraient pas pour la saison prochaine.

