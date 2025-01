OM : Un retour et 3 jeunes dans le groupe face au LOSC !

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le LOSC en 16e de finale de la Coupe de France, mais Roberto De Zerbi devra composer sans plusieurs joueurs clés en raison de blessures. En effet, Faris Moumbagna et Valentin Carboni sont des absents de longue date, auxquels il faut ajouter des joueurs comme Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, et Elye Wahi.

Le coach marseillais a donc convoqué un groupe composé de plusieurs joueurs présents pour cette rencontre qui se tiendra au Stade Vélodrome. En l’absence de Wahi et Harit, le secteur offensif de l’OM est renforcé par la présence du jeune Vaz, mais l’équipe pourra compter sur des joueurs comme Maupay, Greenwood ou encore Luís Henrique pour apporter le danger devant. Pol Lirola fait son retour dans le groupe…

Lirola de retour, Kondogbia, Harit et Wahi absents !

𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬 📋 #OMLOSC Voici les 2️⃣2️⃣ marseillais convoqués par coach 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour la réception de Lille ⚔️

Voici le groupe marseillais qui a été annoncé pour le match contre Lille :

Gardiens : Rulli, de Lange, Van Neck

: Rulli, de Lange, Van Neck Défenseurs : Murillo, Lirola, Balerdi, Meïté, Cornelius, Brassier, Merlin, Garcia

: Murillo, Lirola, Balerdi, Meïté, Cornelius, Brassier, Merlin, Garcia Milieux : Rongier, Højbjerg, Koné, Nadir, Bakola

: Rongier, Højbjerg, Koné, Nadir, Bakola Attaquants : Luís Henrique, Rabiot, Rowe, Greenwood

: Luís Henrique, Rabiot, Rowe, Greenwood Attaquants : Maupay, Vaz

Malgré l’absence de certains éléments clés, De Zerbi pourra compter sur un groupe talentueux pour tenter de se qualifier face à un LOSC qui présente également une équipe redoutable. Le coach marseillais devra donc faire preuve d’adaptabilité et de créativité pour aligner la meilleure équipe possible et continuer l’aventure en Coupe de France.