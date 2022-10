OM : Un retour et un absent à l’entraînement avant le déplacement à Francfort !

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille a ouvert son entraînement à la presse. La Provence nous informe qu’Eric Bailly n’est toujours pas remis de sa blessure.

L’Olympique de Marseille se déplace à Francfort ce mardi pour y affronter le club allemand demain soir à 21h. Pour cette rencontre importante de Ligue des Champions, Igor Tudor va devoir faire sans son défenseur Eric Bailly.

De retour de blessure peut-être un peu trop tôt, l’Ivoirien a subi une rechute face au PSG au Parc des Princes. L’ancien joueur de Manchester United n’est toujours pas de retour. Ce mardi, l’OM a ouvert son entraînement à la presse.

Bailly toujours absent, Kolasinac de retour?

La Provence a posté l’information : Eric Bailly n’est toujours pas remis de sa blessure. Il est absent de l’entraînement et est le seul dans ce cas. Sead Kolasinac, sorti sur blessure face au RC Lens semble être remis et pourrait donc faire partie du déplacement.

A 18h, l’Olympique de Marseille diffusera une conférence de presse avec notamment Valentin Rongier qui répondra aux questions des journalistes avant le coach Igor Tudor. Le Croate fera certainement un point sur les forces en présence pour cette cinquième rencontre de Ligue des Champions !

Je joue au football pour gagner, par pour défendre et gagner un match nul

« Moi je joue au football pour gagner, par pour défendre et gagner un match nul. On joue notre football comme on le fait depuis le début de la saison. On y va pour gagner, se qualifier. On ne doit pas être dans le calcul. La Ligue des Champions?, je le sens bien, on a bien relevé la tête. On a notre destin entre nos mains. On a un gros match samedi, c’est une semaine charnière pour nous. On peut monter sur le podium et se qualifier en 8emes, c’est une grande semaine ». Jordan Veretout – source : Conférence de presse (20/102022)

