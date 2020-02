OM : Un six, un ailier gauche et un attaquant… Les 3 bons plans mercato du we

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J25 avec trois jeunes joueurs : un milieu défensif, un ailier dribbleur et un attaquant…



Sidy Sarr / nimes / senegalais / 23 ans

Sa transversale en touche (5e) ne laissait pas présager le meilleur. Mais le grand milieu sénégalais (1,96m)

Sarr a pris le dessus sur le milieu d’Angers notamment ses tacles et duels gagnés. Ce dernier était aussi proche de marquer son premier but sous les couleurs nîmoises, sur une tête contrée par Thomas sur le poteau (53e). Il sera par contre décisif en offrant le but de la gagne à son compatriote Koné (80′). Solide.

Le+ pour l’OM : Après un passage par la Belgique et la Ligue 2, Sidy Sarr a quitté Lorient pour Nîmes l’été dernier (2M€). Ce grand joueur (1m96) a participé à 19 matches cette saison en Ligue 1. L’OM qui ne disposait que de Strootman à ce poste en début de saison a fait monter d’un cran Kamara. Nul doute que le recrutement d’un milieu défensif remplaçant sera une nécessité l’été prochain surtout si l’OM trouve une porte de sortie à son néerlandais…

La cote : 2M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Mounir Chouiar / dijon / Français / 21 ans

Titulaire au poste d’ailier gauche avec Dijon, l’ancien lensois a été décisif ce weekend. Il ouvre le score avec précision face à Costil avec sang froid (16e) puis perd son face à face avec le portier bordelais (49e). Finalement il égalise d’une superbe frappe enroulée (2-2 / 79′).

Le+ pour l’OM : Depuis le départ d’Ocampos, l’OM ne dispose pas de pléthore de solution sur les côtés. SI Dimitri Payet joue à gauche, le spacialiste du poste est Radonjic. L’international serbe va se faire opérer pour soigner une pubalgie et reste inconstant. Chouiar est jeune et dispose encore d’une belle marge de progression. Sa vivacité et sa technique seraient un plus dans la rotation olympienne…

La cote : 8M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

Serhou Guirassy / Amiens / franco Guinéen / 23 ans

Auteur d’un gros match face au PSG, Guirassy s’est fait remarquer. L’attaquant d’Amiens a ouvert le score à la 5e en croisant bien sa frappe du droit et il a égalisé à 4-4 dans les arrêts de jeu (90e+2). Un match plein y compris dans le jeu, par ses déviations.

Le+ pour l’OM : Considéré comme un espoir du foot français, l’attaquant avait été recruté par le LOSC en 2015. Aprés un prêt à Auxerre il a rejoint l’Allemagne avant de revenir en France et de définitivement signer à Amiens pour 6M€ l’été dernier. Guirassy est un attaquant solide, qui prend de la place et se montre fin dans son jeu de déviation. Un profil qui manque à l’OM et ne ferait pas tache sur le banc…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022