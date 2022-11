OM : Un sixième international à la Coupe du Monde !

Après Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi en équipe de France, Pape Gueye et Bamba Dieng avec les Lions et Amine Harit en équipe du Maroc, aujourd’hui c’est Simon Ngapandouetnbu qui a été sélectionné pour jouer la Coupe du Monde au Qatar avec le Cameroun.

Âgé de seulement 19 ans, le troisième gardien de l’OM a été choisi par le sélectionneur des Lions Indomptables Rigobert Song pour faire partie des 26 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Le jeune gardien de but sera le troisième portier du Cameroun derrière André Onana et Devis Epassy. Pour rappel, les camerounais seront dans le Groupe G avec la Suisse, le Brésil et la Serbie.

Notre minot 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗡𝗴𝗮𝗽𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝗲𝘁𝗻𝗯𝘂 est appelé afin de rejoindre les rangs des Lions Indomptables pour le mondial 2022. 🦁🇨🇲 Félicitations 🔵⚪️#FIFAWorldCup 🏆🌎 pic.twitter.com/QXDC3wLTRo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2022

