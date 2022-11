Mercato : L’OM se positionne sur un jeune crack du Sporting qui a joué la Youth League !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’une jeune attaquant du Sporting qui a joué la Youth League face aux Marseillais au poste d’ailier gauche !

Lors de cette saison, l’OM a joué la Ligue des Champions mais aussi la Youth League face au même groupe que pour les A. Les jeunes marseillais ont donc affronté le Sporting, Tottenham et Francfort. Les résultats ont été plus catastrophiques dans cette compétition.

Cabral libre en juin?

En revanche, la direction de l’OM en a profité pour observer quelques jeunes joueurs. Le club aurait apprécié le profil de l’ailier gauche Diogo Cabral. Sa situation contractuelle est avantageuse pour les clubs qui souhaitent le récupérer puisqu’il devrait quitter le club portugais.

A LIRE AUSSI : OM : Nuno Tavares pisté par un cador italien !

L’attaquant de 19 ans n’a pas trouvé d’accord le Sporting et devrait être libre en fin de saison. D’après le média Record Portugal, Francfort et l’OM ont déjà pris contact avec celui qui a marqué un but et délivré deux passes décisives en Youth League cette saison.

🚨 Diogo Cabral devrait quitter le Sporting libre en fin de saison, faute d’accord pour une prolongation de contrat ! • Les dirigeants de l’Eintracht Francfort et de l’#OM, deux adversaires du joueur en Youth League, ont déjà sondé l’attaquant.

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/tzcWCBrGkh — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) November 9, 2022

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Ce mardi, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria ne lâche pas cet attaquant à 25M€ !

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)