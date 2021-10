Lazio : Un stade Olimpico presque vide face à l’OM ?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille joue un match très important en Europa League, face à la Lazio. Les joueurs marseillais vont se déplacer à Rome, mais sans leurs supporters…

Interdit de déplacement, les supporters olympiens vont devoir rester sur Marseille. En plus de cette mesure, la vente de billet aux résidents français est interdite, les autorités italiennes ont pris toutes les précautions afin d’éviter des potentiels incidents. Programmé à 18h45 en semaine, le match ne va pas attirer grand nombre à l’Olimpico, stade de la capitale italienne. En effet, d’après le journaliste Thierry Cros, seulement 3600 billets se sont vendus pour l’instant… Pas vraiment une ambiance Coupe d’Europe.

La victoire face au favori du groupe, sera néanmoins nécessaire pour continuer à espèrer dans cette compétition européenne.

Interdiction de déplacement pour les sups #teamOM, interdiction de vente de billet aux résidents en #France, match à 18h45 un jeudi, des prix vraiment élevés … résultat, seulement 3600 billets vendus pour #Lazio #OM … ca va sonner creux 😉

A noter que le déplacement à Galatasaray devrait lui aussi être interdit, ainsi que la venue des Parisiens pour le Classico du 24 octobre prochain. Une demande est aussi en cours pour empêcher que des supporters russes du Lokomotiv Moscou viennent à Marseille, le 9 décembre prochain…

Déjà privés de déplacements jusqu’à la fin de l’année en Ligue 1, c’est un immense coup dur pour les supporters de l’Olympique de Marseille.

Pas de supp OM à Rome. Pas de supp Lazio au Vél. Pas de supp OM à Galatasaray. Pas de supp Lokomotiv au Vél. Pas de supp parisien pour OM PSG. — Florent Germain (@flogermain) October 14, 2021

L’OM risque des sanctions fortes

D’après les informations de l’Equipe, l’OM est visé par une enquête de l’UEFA suite aux débordements face au Galatasaray, le 30 septembre dernier. La commission de discipline de l’instance européenne a ouvert un « cas disciplinaire », elle s’est réunit ce lundi 18 octobre pour les étudier, et rendra la décision publique le 22 octobre. L’Olympique de Marseille risque une simple amende jusqu’à un huis clos total.

