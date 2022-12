OM : un vétéran de Premier League dans le viseur de Longoria !

En manque d’attaquants pour la deuxième partie de la saison, l’effectif olympien devrait être renforcé par plusieurs arrivées lors du mercato hivernal. Après Marcus Thuram et John Duràn, c’est le nom de Wilfried Zaha qui a été évoqué au cours de ces derniers jours.

Formé à Crystal Palace, Wilfried Zaha a passé quasiment toute sa carrière dans le club de Premier League. A 30 ans, l’ivoirien a des envies de départ et ça tombe plutôt bien : son contrat avec les Eagles se termine à la fin de la saison.

Si Crystal Palace veut récupérer des liquidités sur un potentiel transfert du joueur, il leur faudra réussir à le vendre dès cet hiver. Autrement, le numéro 11 sera libre de s’engager gratuitement avec le club de son choix cet été.

Pablo Longoria resterait ainsi attentif à la situation de Zaha, l’OM serait le dernier prétendant à avoir contacté le clan de l’ivoirien. Les dirigeants marseillais pourraient passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato hivernal en janvier, mais l’OM n’est pas seul sur le coup.

En Ligue 1, Monaco et le PSG sont également sur les traces de Wilfried Zaha, et ce dernier n’aurait pas l’intention de prolonger son aventure en Angleterre. La bataille est lancée !

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022

