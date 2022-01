OM : Under décisif, et le seul a toujours prendre de l’initiative !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un point face au LOSC lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire et décisif dimanche soir.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score face au LOSC qui a parfaitement joué le coup en première mi-temps. L’OM s’est fait prendre en transition par la vitesse de Renato Sanchez et Jonathan David. Les lillois ont marqué sur corner, et ont eu trois occasions franches. Puis, André a été expulsé à la demi-heure de jeu suite à deux cartons jaunes. La seconde période a été une attaque défense, Lille n’a plus existé offensivement et l’OM s’est procurer énormément d’occasion avec toujours le même manque d’efficacité. Il a fallu attendre le magnifique but de Cengiz Under d’une superbe frappe enroulé du droit dans le petit filet de Grbic. Gerson, Guendouzi ou encore Milik ont eu l’occasion de marquer le but de la victoire, mais la charnière Fonte / Botman a été solide tout comme le portier lillois. Comme face à Bordeaux, Under a encore été décisif. L’ailier est remuant et tente toujours…

La note de Cengiz Under : 3.5/10

Son appréciation FCM

Under décisif, et le seul a toujours prendre de l’initiative !

Malgré énormément d’occasion, surtout en seconde période, l’OM a encore un gros manque d’efficacité. Under est le seul a réussir le fameux dernier geste et en plus du pied droit. Au delà de son efficacité, l’ailier droit est surtout le seul joueur offensif à jouer vers l’avant et a toujours prendre des initiative. Il a du déchet mais il tente et n’abandonne pas. Sampaoli va devoir lui trouver un équivalent à gauche…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il est en confiance, et cela se sent : à chacune de ses prises de balle, ou presque, il s’est passé quelque chose. Il accélère, provoque, est toujours dynamique et il a beaucoup tenté, des centres, des tirs, des remises. Il a fini par être récompensé, sur une frappe enroulée superbe après un corner de Payet (75e). Il a encore contraint Grbic à une belle détente dans le temps additionnel. Déjà buteur à Bordeaux, il est le Marseillais de ce début d’année. Maxifoot 7/10 Le gardien de l’OM a été décisif en première période. S’il est battu par la tête de Botman sur corner, l’Espagnol a été impérial sur les tentatives de Yilmaz et Bamba. Il a eu moins de travail après la pause. FootMercato 6.5/10 L’international turc a encore fait mouche. L’ancien de la Roma a beaucoup provoqué, tentant d’amener le danger avec sa patte gauche, mais c’est finalement avec son pied droit qu’il a trompé la vigilance de Grbic (75e). Intéressant dans ses prises de balle, il aurait pu inquiéter le portier des Dogues si sa reprise n’avait pas été contrée par la tête de Reinildo (52e). Situé à gauche lors du second acte, il a toutefois eu du mal à prendre le meilleur sur son compatriote Celik. 90Min 6.5/10 Cengiz Ünder est encore l’atout caché de l’OM. Quand Marseille se retrouve dos au mur, l’attaquant international turc a sorti une frappe dingue du mauvais pied. Chacune de ses touches de balle a apporté un mouvement offensif. Jusqu’à la dernière minute, son centre-tir est passé près de tromper Ivo Grbic.

