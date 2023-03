OM : Under, en mode solo !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est fait reprendre par Strasbourg et a concédé un match nul 2-2. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Cengiz Under.

L’OM a encore affiché un visage décevant. Malgré une équipe type alignée, le tempo n’était pas bon et les marseillais ont eu beaucoup de mal à rentrer dans cette partie. Les hommes de Tudor ont du mal à mettre du rythme, de l’intensité et sont même montrés maladroits techniquement. Le carton rouge reçu par Balerdi ne va pas arranger les affaires marseillaises. Pourant, en seconde période c’est bien Mbemba qui va ouvrir le score. Suite à un coup franc frappé par Malinovskyi à ras de terre, Sels dévie dans les pieds de Mbemba qui ouvre le score. L’OM va ensuite obtenir un penalty, transformé par Sanchez. Les marseillais semblent tenir leur victoire, Tudor va faire des changement défensifs en sortant Malinovskyi et Sanchez pour faire entrer Bailly et Guendouzi. Résultat, le bloc marseillais va reculer d’un cran et l’OM va subir les assauts des strasbourgeois. Bailly va sauver son équipe sur sa ligne après une sortie ratée de Pau Lopez, il ne pourra rien sur un corner, Tavares défend à l’envers et laisse Aholou frapper au second poteau, le portier marseillais n’est pas exceptionnel sur ce ballon qui le lob. Ce même Aholou va profilé d’un second ballon pour envoyer une énorme frappe dans la lucarne. L’OM a pris deux buts en 2 minutes dans les derniers instants, come au match aller.

La note de Cengiz Under : 4/10

Son appréciation

« Under, en mode solo !

Incertain avant le match car fiévreux vendredi, l’international turc a tenu sa place. Il n’a pas fait les bons choix et comme souvent il s’est souvent entêté à tenter de faire la différence tout seul, monopolisant trop le ballon. Il n’a pas réussi a faire des différences, sans pour autant ménager ses efforts. Un match très moyen comme l’ensemble de son équipe…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il était fiévreux vendredi et n’avait pas participé à l’entraînement. Aligné quand même, le Turc a paru assez timoré. Il a perdu des ballons qui ont abouti à des contres strasbourgeois dangereux. Il y a eu du mieux ensuite mais pas sur la fin, où il ne va pas gêner Aholou sur l’égalisation (89e). Maxifoot 4.5/10 Une petite rencontre pour l’ailier turc. Il a eu tendance à trop porter le ballon, ne parvenant pas à combiner avec Clauss. Son travail défensif a néanmoins été appréciable. Footmercato 4/10 Aligné sur le front de l’attaque marseillaise, l’international turc (45 sélections, 15 buts) a bien tenté d’apporter sa vitesse et sa percussion mais a trop souvent échoué. Coupable d’une perte de balle dangereuse en début de rencontre (3e), il n’a jamais débordé réellement l’arrière-garde strasbourgeoise. Malgré tout, son envie et son investissement apportent à l’OM. Plus discret au fil des minutes…

« Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. » Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)