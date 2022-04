Devenu essentiel sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder a expliqué à La Provence ce qui lui a permis d’atteindre son niveau actuel.

L’Olympique de Marseille a réussi à faire oublier Florian Thauvin. L’attaquant était en fin de contrat en juin dernier et a préféré s’engager librement avec les Tigres au Mexique, rejoignant ainsi André-Pierre Gignac.

J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match

Pour le remplacer, Pablo Longoria a convaincu l’ailier Cengiz Ünder. L’international turc réussi une très bonne saison et est devenu précieux dans le système de Jorge Sampaoli. Passé par l’AS Roma où il a été en difficulté, il n’a pas explosé comme on l’attendait.

Après un prêt raté en Premier League avec Leicester, il semble s’être trouvé à l’Olympique de Marseille ! Interrogé à ce sujet par le journal La Provence, Cengiz Ünder explique pourquoi il réussit à être aussi performant.

« Je suis passé par la Roma. Mais ce n’est quand même pas comme à l’OM. Ici, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue. Il y a cette ferveur aussi à Besiktas, en Turquie, mais à Marseille, je ressens cette chaleur dès que j’entre sur le terrain. Elle nous pousse à aller au-delà de notre envie de jouer au football. J’adore ! Je me sens même mieux dans cette ambiance. À 18 ans, quand j’étais à Basaksehir, j’ai joué contre Besiktas. C’était la première fois que je sentais cette ferveur. Pendant 90 minutes, je n’avais absolument pas entendu ce que mes partenaires me disaient. Il y avait une telle ambiance… Je la ressens ici. Marseille, c’est fou ! Ça me stimule. Je ne peux pas m’en passer (…) je me sens tellement bien ici que ça se ressent à travers mes performances. Si aujourd’hui je joue, je marque des buts, je fais des bonnes passes et je m’entends bien avec mes partenaires, c’est que l’ambiance est bonne. (…) Je pense que je suis en train de réaliser la plus belle saison de ma carrière footballistique. J’espère que ça va continuer. J’ai l’impression que mes performances s’améliorent match après match. J’ai envie de marquer et de délivrer de bonnes passes à mes partenaires à chaque rencontre. Je suis très content. » Cengiz Ünder – Source : La Provence