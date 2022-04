PSG : De nombreux absents mais deux gros retours face à l’OM ?

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens devront faire face à quelques absences pour le Classico.

Le Classico se rapproche. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Un match crucial pour la fin de saison des Olympiens qui ambitionnent de terminer sur le podium. Lors du match aller le 24 octobre dernier, les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score nul et vierge de 0-0.

À 7 rencontres de la fin du championnat, les joueurs de l’OM tenteront donc de prendre des points précieux face au rival parisien. Par ailleurs, on apprend que plusieurs joueurs de Paris devraient manquer à l’appel pour le choc de la 32e journée de Ligue 1. À en croire les informations révélées par L’Equipe, Keylor Navas devrait être trop court pour postuler à une place de titulaire puisqu’il est toujours à l’infirmerie. Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Ander Herrera, tous les trois blessés, devraient aussi manquer à l’appel. Après avoir été opérés récemment, Julian Draxler et Leandro Paredes voient leur saison terminée et ne seront pas aptes pour la réception de l’OM. En revanche, le quotidien sportif a révélé qu’Angel Di Maria a repris l’entraînement et pourrait être présent sur le banc dimanche soir. Marquinhos devrait lui aussi effectuer son retour dans le groupe parisien.

Paris n’est pas organisé comme nous – Dimitri Payet

Lors de l’émission « Le Vestiaire » diffusée sur RMC Sport lundi soir, Dimitri Payet a été interrogé sur les différences entre le Paris Saint-Germain et l’OM. Le numéro 10 olympien a ciblé la façon de jouer comme particulièrement différente entre les deux équipes.

« Nous on joue de la même manière depuis le début de la saison. Eux, ils repartent de derrière oui. Mais ils n’ont pas de style de jeu vraiment défini. (…) Ils ont la possession parce qu’ils ont les joueurs pour, mais ils ne sont pas organisés comme nous. » Dimitri Payet – Source : Le Vestiaire sur RMC SPORT (12/02/2022)