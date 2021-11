OM : Under, facteur X incontournable

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Clermont à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire face à Clermont ce dimanche. Sous une pluie battante les olympien ont eu du mal face à un promu motivé. Pour autant, les olympiens ont globalement dominés en particulier en première mi-temps et se sont offert plusieurs grosses occasions. Pau Lopez a encore était décisif en remportant son face à face, Under est le buteur du soir. L’ailier prêté par la Roma a marqué l’unique but de la rencontre et a été le joueur offensif le plus remuant encore une fois…

La note de Cengiz Under : 7/10

Son appréciation

Under, facteur X incontournable

Man of the match, l’ailier a encore été remuant et décisif. Il marque un très beau but d’une frappe parfaite dans le petit filer de Desmas. Il aurait pu doubler le score mais a perdu son duel avec gardien clermontois. Le joueur prêté par l’As Roma porte son total à 4 buts en Ligue 1, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière Payet (6). Il est devenu le joueur offensif le plus constant, loin devant les autres ailier Konrad ou Luis Henrique, mais aussi Dieng et Milik qui a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau…

Les notes des médias