OM : Under, hyperactif mais tellement approximatif !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au FC Lorient. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Cengiz Under.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Lorient au Moustoir ce dimanche soir sur le score de 0-0. La dynamique de l’équipe s’étiole de match en match et la course au titre semble s’éloigner de plus en plus.

De retour de suspension, Leonardo Balerdi a été titularisé à droite de la défense. L’Argentin n’a pas été très rassurant balle au pied et dans ses interventions… Il est monté en puissance dans le match, jusqu’à même s’offrir une occasion de marquer.

La note de Cengiz Under : 4/10

Son appréciation

Under, hyperactif mais tellement approximatif !

C’est surement le joueur offensif le plus remuant, mais aussi le plus maladroit. L’ailier s’est procuré plusieurs occasions, il est souvent disponible car il multiplient les courses. Bien servi par Sanchez ou même Manone sur une relance ratée, il a par contre été bien trop imprécis dans le dernier geste. Capable de belle chevauchée et d’appels tranchant, il gâche tout par des mauvais choix, des frappes non cadrées ou de l’attentisme. La puissance n’est rien sans la maitrise…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Un soir compliqué pour l’international turc, nerveux et maladroit, qui a terriblement manqué de précision. Il a eu des occasions, pourtant, comme cette première frappe bien sortie par Mannone (12e) ou cette autre, non cadrée, alors qu’il était en très bonne position (47e). Frustrant. Maxifoot 4/10 Auteur de la plus belle occasion en première période, l’ailier turc a trop peu varié son jeu en insistant beaucoup trop sur ses courses vers l’intérieur. Les Merlus ont fini par comprendre la combine… Foot Mercato 5/10 L’offensif marseillais le plus menaçant même s’il n’a pas toujours fait les bons choix. Très remuant d’entrée à l’image de ses centres dangereux (7e, 12e) et de sa belle frappe qui pousse Mannone à s’employer (13e), il a en revanche parfois forcé et dénaturé le jeu (22e, 24e, 40e). Sur l’erreur de relance de Mannone, il doit être plus tranchant et réactif (35e). Il a tenté d’électriser la rencontre par quelques percées en solitaire mais a souvent fait preuve d’approximations (63e, 67e).

Le débrief à suivre ci-dessous en vidéo

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)