OM : Under, le facteur X de l’attaque

L’Olympique de Marseille a ramené un point de son déplacement à Rome face à la Lazio à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a enchainé un troisième match nul en Europa League. Si les deux premiers étaient frustrants, ce point ramené de Rome est plus positif. L’OM a clairement maitrisé la première période sans réussir à concrétiser sa domination. Le second acte a été plus compliqué, la Lazio a eu des occasions mais les marseillais ont résisté à l’image d’un Pau Lopez décisif. De retour dans le onze après un match de suspension, Under a été le joueur offensif le plus en vue.

La note de Cengiz Under : 6.5/10

Son appréciation

Under, le facteur X de l’attaque !

Il n’a pas marqué face à la Lazio mais l’ancien ailier de la Roma n’a pas ménagé ses efforts. Under a clairement été le joueur olympien le plus proche de marquer un but lors de cette rencontre. De retour après un match de suspension, il a joué la majorité du match dans son couloir droit et a eu plusieurs occasions. Si il en a ratés plusieurs, il est aussi tombé sur un gardien décisif, Strakosha a sorti plusieurs arrêts de classe. Comme souvent, l’efficacité est primordiale, encore plus en Europe…

