OM : Under, le facteur X malgré tout…

L’Olympique de Marseille s’incline pour la première fois de la saison face à Lens (2-3) au stade Vélodrome à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est fait bougé par Lens dimanche. Les hommes de Franck Haise ont étouffé les marseillais pendant 30 minutes avant le réveil de Payet. L’OM a dominé le début de la seconde période avant de céder par la suite. Sampaoli ne pu que constater les dégâts, Under a eu du déchet mais a quand même secoué la défense des Sang et or.

A lire : OM : Sampaoli est cash après cette défaite face à Lens !

La note de Cengiz Under : 5.5/10

Son appréciation

Under, le facteur X malgré tout…

Il était absent des débats lors des 30 premières minutes, comme le reste de ses coéquipiers. Mais quand l’OM s’est réveillé et a retrouvé le chemin de l’attaque, le joueur prêté par l’AS Roma a une nouvelle fois montré qu’il était un élément déstabilisateur pour l’adversaire. Il aurait même pu faire basculer la rencontre en faveur de l’OM en début de seconde mi-temps, d’une grosse frappe sur la barre après un ballon récupéré. S’il a la fâcheuse tendance à tenter le dribble de trop ou a souvent tenter de frapper, il reste toujours dangereux. L’OM a besoin de lui pour apporter de la folie à l’attaque, Under doit varier d’avantage et trouver un équilibre tir vs passe…

Les notes des médias