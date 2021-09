OM : Under régale aussi avec la Turquie

Auteur d’un bon début de saison depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Cengiz Under régale également lors de la trêve internationale avec la Turquie. L’ailier droit a inscrit un but et adressé une passe décisive face au Monténégro.

En grande forme avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Cengiz Under est inarrêtable. Sélectionné avec la Turquie lors de la trêve internationale pour disputer les éliminatoires de la coupe du monde 2022, l’ailier droit s’est montré une nouvelle fois décisif.

Arrivé en cité phocéenne cet été en provenance de la Roma, Cengiz Under est le remplaçant de Florian Thauvin sur le côté droit de l’attaque. Pablo Longoria est parvenu à obtenir un prêt payant de 500.000 euros avec une obligation d’achat de (seulement) 8,4 millions d’euros. Pour l’instant, Cengiz Under est en train de donner raison au président marseillais puisqu’il a inscrit 3 buts en 4 rencontres de Ligue 1.

Si l’ailier droit brille en club, il le fait également à merveille en sélection puisqu’il a inscrit hier un nouveau très beau but et a adressé une passe décisive à Yusuf Yazici sur le second but de la Turquie.

J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter – Cengiz Under

Lors de sa conférence de presse de présentation, Cengiz Under avait déjà affirmé toute sa détermination et sa volonté de réussir à l’OM. Il avait également indiqué vouloir apporter toutes ses qualités au collectif marseillais.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Ünder – Source : Conférence de presse (26/07/21)