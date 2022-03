OM : Under, remuant mais toujours pas décisif…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 au Stade Vélodrome lors du match aller face au FC Bâle comptant pour les huitièmes de final de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under, titulaire lors de ce match à Marseille.

L’Olympique de Marseille devait se relancer après la défaite face à Monaco. Jorge Sampaoli devrait proposer du jeu à domicile et cela a été fait avec Kolasinac dans le couloir gauche, Milik en pointe, Payet assez libre et Gerson. L’OM a retrouvé du mouvement, sa capacité à sortir le ballon et surtout à se procurer des occasions. Par contre, les marseillais ont toujours ce problème d’inefficacité et ont vendangé un grand nombre d’occasions. Under a trouvé le poteau, Milik a perdu un duel avec le gardien, Guendouzi et Rongier n’ont pas assuré leur frappe. Il a fallu attendre une faute sur Guendouzi suite à un corner pour que Milik marque parfaitement sur penalty. En seconde période, ce dernier aurait dû plus rapidement doubler le score, il trouvera le poteau, avant de profiter d’un rush de Rongier et d’une frappe sur le gardien pour conclure l’action. Gerson, Payet, Guendouzi ont eu l’occasion de marquer. Et finalement c’est Bâle qui, à la surprise générale, va marquer un but en contre. Une victoire 2-1 frustrante…

Aligné dans son couloir droit, Cengiz Under a fait son match mais n’a toujours pas retrouvé le chemin du but.

A lire : OM – Bâle (2-1) – Sampaoli : « Il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence »

La note de Cengiz Under : 5.5/10

Son appréciation FCM

Under, remuant mais toujours pas décisif…

Il a retrouvé des jambes à l’occasion de ce match face à Bâle. Il a eu l’occasion de marquer son classique enroulé du gacuhe mais la frappe a trouvé le poteau. Il a aussi était à la passe mais ses coéquipiers ont été trop maladroits pour conclure. Il a aussi était parfois trop soliste sur certaines actions. Un match de bon niveau mais toujours pas de but, lui qui était l’homme décisif avec Payet lors de la première partie de la saison…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 La défense suisse n’avait pas vraiment travaillé son style à la vidéo, il s’est offert un raid d’entrée faisant reculer la paire Katterbach-Pelmard et a placé sa spéciale du gauche sur le poteau droit (9e). Du rythme, de l’envie, des offrandes pour Guendouzi (54e) et Milik (61e), malheureusement non converties. Un ultime coup franc gourmand juste à côté (90e+3). Maxifoot 6/10 L’ailier de l’Olympique de Marseille avait du jus ce jeudi. Dans le bon rythme, l’international turc a été tout proche d’ouvrir le score mais son tir a trouvé le poteau. Par la suite, il a été inspiré dans ses tentatives individuelles et a réalisé de bonnes passes pour ses partenaires. Il n’a pas été décisif, mais a donné deux ballons de but à Guendouzi et Milik, qui n’ont pas été efficaces. 90Min 5.5/10 Cette rencontre l’a encore prouvé. Il existe un OM avec Cengiz Ünder et sans lui comme face à l’AS Monaco. Ce soir, son activité incessante a permis de créer de nombreux mouvements dans la surface suisse. L’international Turc a même trouvé le poteau d’entrée de match. Ses transversales ont été toujours millimétrées.

OM – Bâle : Une victoire frustante… Doublé de Milik, arbitrage, LUAN Peres, GERSON, PAYET…