OM : Under, un soliste de plus en plus ignoré par ses coéquipiers ?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon et se relance enfin après une grosse série de défaites. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Cengiz Under.

L’OM a réalisé une prestation convaincante face à une équipe lyonnaise très moyenne. Tudor n’a pas changé son système et il a conservé son duo Rongier / Veretout au milieu. Les marseillais ont pressé haut et se sont montrés appliqués dans les sorties de balle. Comme souvent, il a encore eu beaucoup d’erreur à la finition avant que Gigot ne libère les siens juste avant la mi-temps. L’OM a mieux géré la seconde période en mettant de l’impact dans les duels, mais Sanchez et Guendouzi n’ont pas tué le match et l’OM s’est fait peur dans le dernier quart d’heure en jouant trop bas, Cherki a frappé juste à côté. Au final l’OM s’impose logiquement face à Lyon malgré un arbitrage médiocre de monsieur Letexier qui a oublié un penalty, annulé un but valable et s’est montré bien clément sur de grosses fautes des lyonnais.

La note de Cengiz Ünder : 4/10

Son appréciation

« Under, un soliste de plus en plus ignoré par ses coéquipiers ?

De retour dans le onze, Under a affiché de l’envie dans ses déplacements. Ce dernier est rarement servi et son jeu bien trop individualiste semble refroidir certains de ses coéquipiers. Le jeu a tendance à passer de l’autre côté du terrain, d’autant qu’Under a perdu plusieurs ballons par des imprécisions techniques. Un choix perdant alors que Payet et Dieng sont restés sur le banc lors du coup d’envoi de cette rencontre. »

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 De retour dans le onze en soutien de Sanchez, il avait de l’envie mais il a été bien trop discret, à l’heure du bilan, jamais dans les bons coups et pas très inspiré quand il a eu des ballons à jouer. Il a semblé avoir du mal à trouver des repères. Remplacé par Guendouzi (61e), qui a buté sur Lopes (89e). Maxifoot 4.5/10 Préféré à Payet ou encore à Dieng, tous les deux remplaçants, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a été très brouillon. Avec ses courses et ses dribbles, l’international turc a bien tenté de créer des déséquilibres, mais il s’est surtout signalé par sa maladresse avec de nombreux ballons perdus. Puis globalement, l’ancien joueur de l’AS Roma n’a jamais été dangereux dans la zone de vérité. Remplacé à la 60e minute par Mattéo Guendouzi (non noté), qui a perdu un duel face à Lopes en fin de partie. Footmercato 4/10 Aligné dans le onze de départ marseillais pour la sixième fois de la saison en championnat, l’international turc (43 sélections, 14 buts) s’est montré globalement discret au cours des 45 premières minutes. Peu inspiré aux abords de la surface lyonnaise, il n’a jamais véritablement pesé sur cet Olympico.

