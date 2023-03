OM : Under, une solution en piston droit ?

Le côté droit Marseillais, Under et Clauss, permute énormément et se complète très bien. Under peut même jouer à la place de Clauss, comme face à Paris en Coupe de France où il a été très bon.

Tu affaiblis ton côté gauche

Auteur d’un bon match en Coupe de France face à Paris (2-1), Under avait été titularisé comme piston droit. Plutôt utilisé comme ailier et Clauss derrière, le Turc est une solution en remplaçant du défenseur français, qui peut également jouer à gauche, à la place de Tavares.

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, on pouvait voir Under se projeter beaucoup plus vers l’avant. Il a démarré 37 rencontres et a marqué 13 buts, tout en montrant ses qualités de centre et de dribbles. Avec l’arrivée d’Igor Tudor lors de la trêve estivale, le jeu Marseillais est devenu plus direct et déséquilibré. Bon défensivement, on le voit aujourd’hui dans un tout nouveau rôle. Il joue plus bas et est moins présent dans les trente derniers mètres, bien que l’apport offensif des pistons soit très important dans la philosophie du Croate.

Jonathan Clauss a été titularisé dans le couloir gauche plusieurs fois, notamment à Rennes (0-1), face à Paris en Coupe de France (2-1) pour palier l’absence de Nuno Tavares et face à Angers (0-3) où il avait été auteur d’un but et de deux passes décisives. Moins à l’aise qu’à droite, il arrive très bien à s’adapter. Pour Franck Conte, jouer avec Under piston droit et Clauss piston gauche à chaque fois, affaiblirait quand même l’équipe.

Une solution en piston droit

« Under joue déjà piston droit et il permute énormément avec Clauss. Under est fatigué, mais pourquoi pas le faire jouer à chaque fois à ce poste. C’est une solution. Mais tu mets Clauss à la place de Tavares donc tu affaiblis énormément ton côté gauche. Il est moins à l’aise qu’à droite. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/23)

