OM: Une aide financière de la LFP !

Déjà dans le rouge financièrement avant la crise lié à la pandémie du Coronavirus, le virus n’a pas arrangé la situation financière de l’OM. La Ligue est sur le point de filer un coup de pousse aux clubs français…

Suite à la décision du gouvernement de ne pas autoriser la reprise du championnat de France, l’Olympique de Marseille ne va probablement pas toucher l’intégralité des droits TV ainsi que les recettes billetterie des 10 derniers matches de Ligue 1 de la saison 2019/2020. Un manque à gagner qui ne va pas arranger la situation. Cependant, la LFP aurait reçu l’autorisation de son assemblée générale de prêter de l’argent aux clubs de Ligue 1 et pourrait ainsi aider l’OM…

La LFP sera en mesure de verser aux clubs l’ensemble des sommes à percevoir des droits TV

« Réunie ce 4 mai, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état (PGE), indique la Ligue dans un communiqué. Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020. Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. » LFP— Source: RMC Sport