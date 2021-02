OM : Une ancienne gloire du club se paye (à son tour) Eyraud

Tandis que les rumeurs abondent au sujet d’une éventuelle vente de l’OM, l’ancien attaquant marseillais Mamadou Niang a donné son avis concernant l’actuel président Jacques-Henri Eyraud…

L’Olympique de Marseille connaît l’une des semaines les plus controversées de ces dernières années. Entre la démission du coach portugais Villas-Boas et les rumeurs de vente du club, la sérénité n’est pas de mise pour la préparation du Clasico dimanche soir. Un contexte qui a été commenté par Mamadou Niang lors d’un live Instagram avec Stéphane Tapie, fils du célèbre président ex-dirigeant olympien.

eyraud essaye de défendre son projet en taillant le passé — niang

Et comme de nombreuses personnalités autour du club, le buteur sénégalais ne supporte pas le comportement d’Eyraud. Il lui reproche notamment de ne pas respecter l’histoire du club…

« Eyraud est perché. Il essaye de défendre son projet en taillant le passé. En disant que ce qu’il fait est propre, alors qu’avant c’était le chaos… Mais de quoi tu parles ? Sérieusement, de quoi tu parles ?! Qu’il s’estime heureux que les supporters ne puissent pas aller au stade. S’ils pouvaient y aller, ce serait bien pire. » Mamadou Niang – Source : Live Instagram (05/02/2021)