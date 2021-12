OM : Une belle revalorisation avec ce nouveau contrat Puma ?

L’OM a officialisé ce vendredi un nouveau contrat équipementier avec la marque Puma. Ce nouveau deal de 5 ans permettrait au club olympien de presque doubler son montant annuel…

Le contrat actuel entre l’OM et Puma devait prendre fin en 2023, mais le club phocéen et l’équipementier viennent d’officialiser une prolongation de cinq saisons. Le premier contrat entre l’Olympique de Marseille et l’équipementier allemand Puma était évalué à environ 15 millions d’euros par saison. Selon Eurosport, « une source au fait des discussions indique que le nouveau contrat porterait sur un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros par saison. » Pablo Longoria aurait donc obtenu une belle revalorisation, presque le double du montant annuel précédent…

