OM : Une bonne nouvelle à venir pour un retour des supporters au Vélodrome?

Roxana Maracineanu a affirmé qu’un retour des supporters dans les stades était possible et que la jauge pourrait même évoluée selon la capacité de ces derniers.

La capacité des stades pourrait compter pour le retour des supporters ! La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a ouvert la porte à cette proposition qui serait « à l’étude. » Elle l’a affirmé lors d’une prise de parole en marge de la finale féminine de Roland-Garros.

les sportifs en ont besoin — Maracineanu

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Maxime Lopez explique pourquoi il a décidé de rejoindre Sassuolo !

« S’il est possible d’avoir du monde dans les stades, comme cela a été le cas, c’est encore mieux parce que les sportifs en ont besoin. Ce n’est pas la même chose d’avoir un huis clos, mille ou cinq mille personnes dans un stade. On veut maintenir ce sport a minima et populaire, même si c’est en version dégradée. C’est aussi maintenir le sport en vie pendant cette période importante. Une jauge en fonction des capacités des stade? Si la situation sanitaire vient à s’améliorer, c’est effectivement ce que nous poussons aujourd’hui. »

Roxana Maracineanu – Source : RMC (10/10/20)