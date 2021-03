OM : Une bonne nouvelle pour Arek Milik !

Venu à l’Olympique de Marseille pour se relancer après une longue période compliquée à Naples, Arek Milik retrouve la sélection polonaise ce lundi !

L’Olympique de Marseille et Pablo Longoria ont réalisé un gros coup lors du dernier mercato avec l’arrivée d’Arek Milik. L’attaquant polonais qui évoluait au Napoli n’avait plus foulé les pelouses depuis près d’une saison et revient bien sous le maillot marseillais.

MILIK SÉLECTIONNÉ AVEC LA POLOGNE !

Avec 4 buts en sept apparitions, il a apporté du poids dans l’attaque de l’OM et surtout de l’efficacité devant le but. Ce samedi face à Brest, il a ouvert le score sur une très belle frappe du gauche à l’extérieur de la surface.

UNE CHANCE DE DISPUTER L’EURO?

Une bonne nouvelle est d’ailleurs arrivée pour l’international polonais : Paulo Souza, le nouveau sélectionneur l’a appelé pour le prochain rassemblement ! Retrouver la sélection pourrait lui donner une chance de disputer l’Euro avec son équipe.