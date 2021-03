OM : Avant de critiquer Milik, Roustan estime qu’il y a deux joueurs à pointer du doigt !

Sur la Chaîne L’Equipe ce lundi soir, Didier Roustan est revenu sur la prestation de Milik face à Lyon. Selon lui, l’Olympique de Marseille s’est trouvé un vrai attaquant.

Ce dimanche face à Lyon, Arek Milik a été décisif en transformant le penalty après une main de Paqueta dans la surface. Mis à part le but, le Polonais n’a pas eu beaucoup de ballons à exploiter mais a livré une prestation plus que correcte.

Milik, ça n’a rien à voir avec Benedetto — ROUSTAN

Didier Roustan s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe. Selon le journaliste, le Polonais n’est pas vraiment aidé par ses partenaires mais est tout de même bien meilleur que Benedetto qui a déçu cette saison.

« (Arkadiusz) Milik, je ne vois pas comment il peut faire mieux que ça par rapport à ce qu’on lui propose. Il est là, il pèse sur la défense adverse. Il marque un penalty. Milik, ça n’a rien à voir avec (Dario) Benedetto. Mais avant de critiquer Milik, il faut parler de (Florian) Thauvin et de (Dimitri) Payet, qui sont clairement insuffisants. En plus, Milik revenait de blessure, il n’avait pas joué pendant six mois à Naples. Là, il lui manque des ballons dans la surface et des joueurs autour de lui… » Didier Roustan – Source : La Chaîne L’Equipe (01/03/2021)