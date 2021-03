OM : « Longoria président, c’est du foutage de gueule complet. C’est une farce ! »

Frank McCourt a donc décidé d’exfiltrer Jacques Henri Eyraud vers le conseil de surveillance afin de confier le poste de président de l’OM à Pablo Longoria. Un choix incompréhensible pour le journaliste belge Stéphane Pauwels…

Sur RTL, Stéphane Pauwels a affiché son incompréhension totale suite au choix de McCourt d’introniser le jeune Pablo Longoria comme nouveau président de l’OM. Pour lui, si le technicien est compétent en matière de football, c’est un novice concernant la gestion politique et celle des instances…

Un bon président ? Je ne suis pas si sûr. Ça va être très compliqué pour Longoria

« Longoria président, c’est du foutage de gueule complet. C’est plus qu’un tour de passe-passe. Sampaoli, c’est un Bielsa bis pour essayer d’endormir tout le monde. C’est fait pour calmer les gens. Longoria ? Je l’ai connu quand il était scout. À l’époque, c’était un dingue de foot. Président, c’est un métier. Il n’y a pas que le sportif, où il est très fort. Il y a de la gestion et de la politique à faire. Président de l’OM à 34 ans, c’est une farce ! C’est quelqu’un de qualité, c’est un bon scout, il a une bonne vision du foot. Mais président, c’est autre chose, regardez Aulas. Mettre un type comme ça président de l’OM, c’est dingue ! Là, on va lui demander d’aller négocier avec la Mairie de Marseille, avec la Fédération. C’est un sketch ! Après, Longoria travaille beaucoup, il a énormément d’ambitions. Un bon président ? Je ne suis pas si sûr. Ça va être très compliqué pour lui ». Stéphane Pauwels – Source: RTL (28/02/2021)