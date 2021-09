OM: Une concurrence forte qui tire le groupe vers le haut ?

Le groupe de l’Olympique de Marseille est impliqué sur ce début de saison, et fait plaisir à tous les observateurs du club marseillais. Que ce soit les titulaires ou les remplaçants, tous savent ce qu’ils doivent faire sur le terrain…

Tout l’effectif de l‘Olympique de Marseille semble adhérer au style de jeu de Jorge Sampaoli sur ce début de saison. D’après les informations de l’Equipe, la concurrence est tellement forte que les entrainements sont intenses. Avant la rencontre d’Europa League face au Lokomotiv et celle contre le Stade Rennais, les adjoints de Jorge Sampaoli ont du calmer les ardeurs de certains joueurs. Une concurrence qui tire le groupe vers le haut, une bonne nouvelle pour la suite de la saison…

On a l’impression que le déséquilibre de cette équipe n’existe pas ! — JCDB

Le style de jeu insufflé par Sampaoli plaît aux supporters et semble aussi plaire aux joueurs qui se fondent parfaitement dans son système. Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, cet équilibre dans l’effectif est ce qui rend le jeu plus impressionnant et qui la fera tenir dans la durée… A l’image du LOSC de la saison dernière.

« Cette équipe-là me fait penser à celle du LOSC la saison passée. On s’est rendu compte que l’équipe de Christophe Galtier ne bougeait pas même s’il faisait des changements. On avait le sentiment que c’était la même équipe sur le terrain. Il faisait beaucoup tourner. Les postes étaient doublés et là c’est un peu le même cas ! De La Fuente sort, c’est Harit qui prend sa place ou Luis Henrique. Si Dieng sort, il y a Milik devant. En défense c’est un coup Alvaro un coup Balerdi… Au milieu de terrain : Kamara, Gueye… Rongier, Guendouzi… On a l’impression que le déséquilibre de cette équipe n’existe pas ! Les joueurs ont compris à quel point ça peut être important dans un groupe de ne pas avoir de déséquilibre dans le match et ça, c’est à l’image du LOSC de la saison passée qui a été champion de France. A chaque fois qu’il change un joueur, il n’y avait de déséquilibre dans cette équipe ! Il y avait toujours un joueur bien positionné dans un rôle qu’il savait occuper. L’OM me rappelle ça et ça le prouve dans les résultats. Ils sont capables de faire une très très bonne saison. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/09/21)