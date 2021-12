OM : Une équipe bis face au Lokomotiv ?

Que doit faire l’OM pour son dernier match de poule d’Europa League ? Le club olympien est éliminé de la compétition mais peut encore être reversé en Conférence League en obtenant un match nul face au Lokomotiv Moscou. Jorge Sampaoli pourrait faire tourner son effectif à cette occasion…

L’OM, qui vient de perdre face à Brest, va jouer un match important à Strasbourg dimanche. Avant cela, les marseillais vont devoir jouer leur dernier match d’Europa League face au Lokomotiv Moscou ce jeudi. Selon les informations de La Provence, le coach Argentin pourrait procéder à un turnover lors de ce match. Les nom de Jordan Amavi, Leonardo Balerdi et Luis Henrique sont avancés. Mandanda, Caleta Car, Gueye pourraient eux aussi avoir leur chance. Des joueurs comme Under et Milik qui ont besoin de retrouver le rythme pourraient être alignés. L’OM doit gagner ou faire match nul pour finir 3e et donc se retrouver en Conférence League.

Un onze avec beaucoup de joueurs en manque de temps de jeu ?

Mandanda

Balerdi Alvaro Caleta-Car

Lirola Rongier Gueye Amavi

Under Milik Henrique

Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer — Sampaoli

« La Conférence League ? Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer. Mais nous devrons nous améliorer. Nous ne pouvons pas offrir à chaque match des situations comme celles d’aujourd’hui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)