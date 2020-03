Ligue 1 : 3 joueurs de l’OM dans l’équipe type de la saison hors PSG !

Bein Sport a décidé d’aligner une équipe type de Ligue 1 sans les joueurs du PSG. On retrouve une équipe compétitive avec 3 marseillais…

Le championnat de France est à l’arrêt depuis la 28 ème journée. Néanmoins, depuis le début de saison il y a des joueurs qui sont sortis du lot en livrant des performances abouties. Pour les récompenser, Bein Sport a décidé de faire une équipe type sans joueur du PSG, et on y retrouve trois marseillais.

Décevant la saison dernière, Steve Mandanda s’est bien repris… Avec beaucoup de travail lors de la trêve estivale, notamment pour retrouver son poids de forme, le gardien de l’Olympique de Marseille a réussi à revenir au plus haut niveau.

Avec Payet et Caleta-car

Duje Caleta-Car est le second olympien a apparaitre dans cette équipe. Cette saison, il est peut-être l’un des joueurs les plus réguliers. Véritable roc de la défense marseillaise, le Croate vient apporter de la force et de la sérénité avec Alvaro Gonzalez en charnière centrale.

Enfin , Payet est le troisième joueur marseillais. Ce dernier pouvait prétendre à une place pour l’Euro 2020, malheureusement pour lui la compétition a été décalée à 2021…