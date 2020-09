OM : Une fin de mercato agitée et une dernière recrue ?

Le directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria était en conférence de presse ce mardi après midi pour la présentation de Luis Henrique. Il en a profité pour évoquer la fin de mercato du club marseillais.

Le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria a évoqué la dernière ligne droite du mercato estival. il a ainsi confié il n’écartait pas la possibilité de recruter si une opportunité se présentait, même si la priorité est de vendre des joueurs.

nous sommes toujours ouverts pour profiter du mercato

« Nous devons être clair sur ce sujet. Notre effectif est actuellement un peu long, par rapport à ce qui se fait en Europe. C’est pour cela que nous sommes en train de travailler sur des sorties de joueurs. Les joueurs connaissent leur situation à l’intérieur du club. Après, on va voir comment le mercato va finir. Il est ouvert jusqu’au 5 octobre. Il est important dee bien comprendre que ce mercato particulier et qu’il n’a vraiment commencé que depuis 10 jours. Ca c’est la réalité. Les téléphones commencent à sonner, ca commence à bouger. La situation pour nous est claire, on a un effectif long, mais nous sommes toujours ouverts pour profiter du mercato ». Pablo Longoria – Source – Conférence de presse (29/09/2020)