OM : Une grosse frustration vient plomber la saison…

Si l’OM est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions l’année prochaine, le club ne remportera pas de trophée. David, un supporter marseillais, regrette les occasions manqués au cours de la saison.

Depuis 2012 et une victoire en Coupe de la ligue contre Lyon, les supporters marseillais attendent désespérément un nouveau titre qui leur échappe année après année. Si le Paris-Saint-Germain semble hors d’atteinte en championnat, les olympiens pourront nourrir de gros regrets sur la Coupe de France. Éliminé en quart de finale par Annecy au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille avait là une occasion en or de gagner une compétition qui se refuse à lui depuis 1989. Une éternité.

C’était l’année ou jamais pour gagner la Coupe de France

Dans Débat Foot Marseille, David @Massilia1978 a loué la régularité sportive de l’OM : « Si l’OM se qualifie pour la Ligue des Champions, il faudra vraiment le souligner parce que ce serait la troisième qualification directe en quatre ans. Il y aurait une vraie continuité sportive et financière. Il estime cependant que la saison du club n’est pas totalement réussie : « La saison dernière, on a vécu de belles émotions. On termine à la deuxième place et on fait un beau parcours en Conférence League. Il y avait déjà une grosse déception l’année dernière lorsque l’on perd le quart de finale de coupe de France à Nice 4 à 1. Paris avait été éliminé. Cette année, il y a un match qui a marqué tout le monde, c’est celui contre Annecy. L’OM n’avait pas le droit de se rater. Cette année, il y avait vraiment de la place. On aurait pu aussi aller chercher plus haut en championnat. Paris a beaucoup de réussite cette saison. Ils ont de la chance d’avoir Mbappé. C’est un joueur exceptionnel. S’il n’est pas là, je ne suis pas certain qu’ils terminent dans les trois premiers. Avec le contexte, la saison aurait été réussie avec un trophée. C’était l’année ou jamais pour gagner la coupe de France. »