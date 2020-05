OM : Une grosse prime aussi pour Sertic ?

La saison 2019/2020 de Ligue 1 a été arrêté à 10 journées de la fin, le classement a été entérinée et l’OM se classe second. Une place qui offre une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions et au passage une belle prime pour les joueurs… y compris pour Grégory Sertic ?

C’était un objectif défini par André Villas-Boas, terminer sur le podium et disputer la Ligue des Champions lors de la saison 2020/2021. Le coach portugais a atteint son but et a donc appelé son capitaine Steve Mandanda le soir du discours du Premier ministre Édouard Philippe. Selon l’Equipe, AVB a évoqué avec son gardien « le versement de la prime collective d’objectif, de 100 000 euros brut par joueur. » Reste que plusieurs interrogations entourent cette prime. D’autant que le club est exsangue financièrement et tente déjà de faire baisser les salaire des joueurs…

Le quotidien sportif explique que les joueurs de l’OM et leur entourage s’interrogent depuis plusieurs jours. Il veulent savoir si cette prime de 100 000 euros est calculée au prorata des apparitions sur le terrain ? Si oui, les 10 matches non joués seront-ils retirés ? Autre question, une joueur professionnel comme Grégory Sertic qui n’a pas fait une seule fois son apparition sur une feuille de match de la saison peut-il prétendre à cette prime ?

L’Equipe raconte que ce dernier « en a plaisanté et a remercié ses copains pour la prime sur leur fil WhatsApp. » Le président Eyraud va devoir trouver une solution financière et pourrait dans le cas des primes attendre la fin de saison prochaine pour les payer avec la rémunération de la Ligue des Champions…