OM : « Une marche de trop pour Jonathan Clauss? »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionnée avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note de Jonathan Clauss sur ce match.

A lire : OM : Le terrible aveu d’un Harit dégouté !

La note de Clauss : 4/10

Son appréciation

« Une marche de trop pour Jonathan Clauss?

Performant en début de saison face à des adversaires moins en vues en Ligue 1, Jonathan Clauss semble avoir du mal à passer le cap de la Ligue des Champions. Dans ce match face à Tottenham, il a semblé emporté par l’ambiance du Vélodrome et a enchaîné quelques bons débordements en début de rencontre. Plus tard dans le match, il a eu du mal à être décisif, notamment sur une frappe à la 20e minute qui est trop croisée pour inquiéter Lloris. L’enchaînement des matchs championnat et compétition européenne semble l’avoir émoussé. »

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Un bon débordement en début de rencontre sur un service de Guendouzi mais son centre atterrit sur Lloris (5e). Face à un bloc bas, il a eu du mal à reproduire ce type d’action et trouver la profondeur. Une reprise du droit trop croisée (21e). Remplacé par Issa Kaboré (74e) Maxifoot 4,5/10 moins fringuant ces dernières semaines, le piston droit de l’Olympique de Marseille a livré une performance moyenne. Sur le plan défensif, l’international français n’a jamais été inquiété, que ce soit par Perisic ou Sessegnon. Dans ses montées, l’ancien Lensois a bien effectué quelques centres ou percées, mais a parfois manqué de précision. Remplacé à la 72e minute par Issa Kaboré (non noté). Footmercato 4,5/10 un match bien compliqué pour l’ancien Lensois qui, contrairement à Tavares sur l’autre côté, n’a pas su profiter des ballons sur son aile, pourtant impliqué par ses coéquipiers dans le premier quart d’heure. Timide, discret voire transparent par moment, il a manqué de confiance en attaque sans se montrer présent en défense. Clauss a perdu un total de 10 ballons et n’a réussi aucun de ses centres.

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite