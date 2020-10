OM : Une masse salariale très allégée… dans un an ?

Les finances de l’Olympique de Marseille ces dernières années sont préoccupantes avec en première ligne une masse salariale extrêmement lourde…

Si certains gros salaires à l’utilité secondaire n’ont pas réussi à être exfiltrés lors du dernier mercato, le problème ne devrait pas se poser l’été prochain. En effet, un nombre important de joueurs seront en fin de contrat en 2021…

Top salaires OM 2020/2021

En gras les joueurs en fin de contrat en juin 2021

Salaires supposés au 09/10/2020 1- Kevin Strootman / 6M€ par an 2- Florian Thauvin / 5M€ par an 3- Kostas Mitroglou / 3,9M€ par an 4- Valère Germain / 3.6M€ par an 5- Dimitri Payet / 3.3M€ par an 6- Steve Mandanda / 3.2M€ par an 7- Dario Benedetto / 3.1M€ par an 8- Morgan Sanson / 2.9M€ par an 9- Boubacar Kamara / 2.6M€ par an 10- Valentin Rongier / 2.6M€ par an 11- Duje Caleta-Car / 2.4M€ par an 12- Nemanja Radonjic / 2M€ par an 13- Hiroki Sakai/ 2M€ par an 14- Alvaro Gonzalez / 1.8M€ par an 15 – Jordan Amavi / 1,5M€ par an 16- Michael Cuisance / 1,5M€ par an 17- Pape Gueye / 1,5M€ par an 18- Leonardo Balerdi / 1,5M€ par an 19- Yuto Nagatomo/ 1 M€ par an 20- Luis Henrique / 0,8M€ par an

sources : L’Equipe, RMC, France Football, Redstar Belgrade, France Info, Sportune et La Provence

Trois des plus gros salaires du vestiaire sont en fin de contrat à l’été prochain. Si les dirigeants souhaitent prolonger Florian Thauvin et Jordan Amavi, les départs programmés de Valère Germain et Konstantinos Mitroglou, additionnés à ceux plus « accessoires » d’un point de vue financier de joueurs comme Nagatomo ou Pelé devraient offrir un peu d’air au club…