OM : Une nouvelle collection inspiration 90s avec un ancien logo a fuité !

Cela fait plusieurs mois maintenant que des supporters de l’Olympique de Marseille font le forcing pour le retour d’un ancien logo. Le site Foot Headlines a fait fuité une nouvelle collection de survêtements et t shirt avec un logo des années 90 !

L’Olympique de Marseille crée souvent la polémique auprès des supporters pour ses maillots… C’est plus souvent le cas ces dernières années avec les collections de Puma qui ne plaisent pas toujours et notamment le troisième maillot de cette saison 2021/2022.

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont réclamé le retour d’un ancien logo, jugeant l’actuel trop fade. Une réclamation qui semble avoir été prise en compte par Puma cette saison. Selon le site Foot Headlines, toujours bien informé concernant les maillots, une collection de survêtements de l’OM « Puma King.

L’effet recherché est bien sûr une inspiration des années 90, très à la mode en ce moment. La collection présente un ensemble de survêtement (veste + pantalon) bleu ciel, bleu marine et blanc. Un t shirt des mêmes couleurs sera également proposé avec le logo Puma King au centre. Pour le logo de l’OM, c’est le retour des années 90 avec l’étoile dorée qui trône sur le dessus.

Le Borussia Dortmund, également sponsorisé par Puma, a proposé à ses supporters de montrer ce qu’ils savent faire en terme de design de maillots et en choisir un pour la saison prochaine. L’OM pourrait faire la même chose tant il y a de talent parmi les fans marseillais. Nombreux sont ceux qui prêtent à ce jeu chaque jour sur les réseaux sociaux et proposent des maillots toujours plus beaux et originaux les uns que les autres. Une magnifique collection qui devrait plaire aux supporters marseillais. A voir ce que cela donnera pour les maillots de la saison 2022-2023.

The panel has spoken! Now it’s your turn to vote and decide on our home kit for the 23/24 season 🎽@pumafootball

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 26, 2022