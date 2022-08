OM : Une nouvelle recrue de Tudor dans le onze type de la 1ère journée de Ligue 1 !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseillais a parfaitement lancé sa saison 2022-23 en s’imposant largement contre Reims (4-1) grâce notamment à son nouveau joueur Nuno Tavares. Comme pour chaque journée de championnat, le quotidien sportif L’Équipe donne son onze type du week-end en ligue 1. Un seul joueur marseillais figure dans ce onze …

En disposant largement de Reims dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM s’est rassuré après une préparation décevante. Le principal motif de satisfaction de cette victoire est les premières réussites de Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Les deux joueurs disputaient leur premier match officiel sous leurs nouvelles couleurs.

L’ancien lensois est directement impliqué sur le premier but marseillais alors que Tavares s’est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe. S’ils ont tous les deux largement contribué à la victoire de leur équipe, seul le Portugais figure dans le onze type concocté par l’Équipe. Avec une note de 8/10, Tavares est l’unique représentant marseillais de cette équipe. Le PSG et Lille sont les deux clubs qui placent le plus de joueurs dans cette équipe avec deux joueurs chacun (Jonathan David et Akim Zedadka pour Lille, Lionel Messi et Neymar pour le PSG).

Le onze Type du journal l’Equipe de la 1ère journée de Ligue 1

Lafont (Nantes)

Zedadka (Lille), Disasi (Monaco), Todibo (Nice), Tavares (OM)

Savanier (Montpellier) Van den Boomen (Toulouse)

Messi (PSG)

Sotoca (Lens) David (Lille) Neymar (PSG),

Tudor : « Ce soir ce qui a fait la différence, c'est le jeu sur les couloirs. Tous les joueurs sont importants. »

Tudor : « Les sifflets au début sur mon nom ? Honnêtement, je ne les ai pas entendus, j'étais à l'intérieur. Ce que je peux dire, c'est que les supporters sont essentiels et qu'ils ont toujours raison. »

« La principale différence avec l’OM de Sampaoli, c’est qu’ils n’ont pas autant la possession et ont un jeu plus direct avec de très bons pistons qu’ils ont recrutés. Ils peuvent faire la différence et l’ont fait ce soir. » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (07/08/2022)