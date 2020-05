OM : Une pétition en ligne pour que McCourt accepte de vendre le club !

Tout est flou à l’OM. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta s’en va, le coach André Villas-Boas va suivre et les joueurs sont remontés contre leur président. Dans ce contexte un supporter marseillais a lancé une pétition pour la vente du club…

Malgré des rumeurs persistantes autour d’une vente de l’OM et de grosses difficultés financières, les intéressés démentent cette option. Le président Eyraud l’a encore affirmé vendredi sur RMC : « Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c’est n’importe quoi, ce sont des fake news. Le club n’est pas à vendre. » De son côté Franck McCourt McCourt a « réaffirmé à quel point il était pleinement engagé envers l’OM et le projet pour les années à venir » dans un communiqué de son groupe via l’AFP.

Des supporters marseillais dans le flou…

Une situation qui ne semble pas plaire à tous les supporters marseillais. Un d’entre eux a même lancé une pétition sur change.org pour que Frank McCourt vende le club. « Si Mccourt vend le club a des personnes compétentes le premier point serai de ramener de la stabilité que cela soit aux yeux du faire play financier ensuite cela permettrait de mettre en place un nouveau président qui connaît le football et qui aime le club autant que les supporters, soit de maintenir villas boas en place de continuer à faire grandir cette équipe… » Cette initiative résume bien la détresse de certains supporters marseillais qui voient, après un bonne saison et une place de second, tout est en train d’exploser suite à une gestion financière catastrophique…