OM : Grosse série pour Villas-Boas…

Les marseillais ont mis fin à une belle première partie de saison en s’imposant à domicile contre Nîmes 3-1. Les résultats à domicile des olympiens sont excellents, en effet ils ont enchainé une sixième victoire de suite au stade Vélodrome. Une série qui n’était plus arrivée depuis la saison 2014-2015, l’année où Marcelo Bielsa a terminé premier du championnat à la trêve. Malgré la bonne position au classement et cette superbe série, Andre Villas-Boas ne veut pas s’enflammer et reste prudent…

Culturellement à l’OM on s’enflamme — AVB

» J’espère mais je veux que l’on continue. Quand tu es en bas tu as quelque chose pour rêver. Maintenant il faut se maintenir à cette deuxième place. L’ambiance est bonne et il faut savoir ce genre de moments. A nous de montrer que l’on est capable de rester sur le podium. Culturellement à l’OM on s’enflamme mais j’espère que non » AVB — source : Conf OM