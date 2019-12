Les rumeurs Higuain et Rabiot, AVB suit une pépite portugaise, le dossier Lihadji… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme tous les week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine… Au menu : Higuain, Rabiot, une pépite portugaise et le dossier Lihadji.

Mercato : Une folle rumeur (en bois!) d’un interêt de l’OM pour Higuain !

Le mercato hivernal 2020 va bientôt débuter et les premières rumeurs de transferts sont déjà là. L’OM n’échappe pas à la grosse rumeur en bois du jour : Gonzalo Higuain…

Selon le média El Transigente, l’OM serait intéressé par Gonzalo Higuain. L’attaquant serait poussé vers la sortie du côté de la Juve et pourrait quitter l’Italie dès le mercato d’hiver. Selon le média argentin de la province de Salta, « l’attaquant est toujours pisté par des clubs anglais mais serait toujours dans le viseur du Paris Saint Germain et l’Olympique de Marseille… »

Higuain touche 7,5M€ net par an à la Juventus !

Cette rumeur est hautement improbable, car l’OM n’a pas d’argent et ne peut donc pas s’offrir le transfert et surtout l’énorme salaire de l’international argentin…

Selon @elintransigente, Gonzalo Higuaín serait pousser vers la sortie à la Juventus dès cet hiver. Malgré l’intérêt de clubs anglais, ce serai bien en Ligue 1 que l’attaquant pour venir. Le PSG et l’#OM serait interessés par sa venue… pic.twitter.com/dqeGI3BQQk — OManiaque (@OManiaque) December 18, 2019

La rumeur mercato en bois du jour : « L’OM prêt à poser 10M€ sur Rabiot! »

Le mercato hivernal approche à grand pas et son cortège de rumeurs bidons qui va avec. Après l’OM sur Higuain, l’OM serait intéressé par Rabiot. Quand l’on connait les moyens du club olympiens, ce genre de cibles sont illusoires…

Parti libre du PSG, Adrien Rabiot s’est engagé avec la Juventus. Le milieu de terrain commence à peine à jouer sous les ordres de Sarri. L’entraîneur de la Juventus estime que ce dernier pourrait être la surprise de la 2ème partie de saison : « Il s’améliore de match en match. Il est mieux sur le plan mental, il est mieux intégré au groupe et s’habitue au jeu italien. Il a toujours une grande marge de progression et je pense qu’il peut être la vraie surprise de la deuxième partie de la saison ». Déjà, le départ de Rabiot lors du mercato de janvier est très hypothétique. Cela ne refroidit pas un média italien…

10M€ pour Rabiot… vraiment ?

En effet, selon le media Tutto Mercato Juve, l’OM penserait à Adrien Rabiot pour un transfert en janvier ou en juin. Le club olympien aurait même préparé une offre de 10M€ avec un salaire équivalent à celui de la Juve.

En réalité, l’OM ne peut pas faire d’offre de 10M€ et alourdir sa masse salariale qui est sous le contrôle du Fair Play Financier. De plus, André Villas-Boas a une nouvelle fois répété jeudi qu’il n’y aurait pas d’arrivée cet hiver sans départ. Une rumeur à oublier donc..

Rumeur mercato OM : Villas-Boas suit un talent portugais de 18 ans ?

Selon les informations du Sun, André Villas-Boas observerait attentivement Sidnei Tavares, une jeune pépite portugaise qui évolue à Leicester…

André Villas-Boas souhaiterait renforcer son équipe lors du prochain mercato, bien que les finances du club ne lui permettent pas de faire des folies… A défaut d’avoir des moyens, le coach portugais aurait des idées.

Concurrence rude pour le cousin de Nani…

The Sun affirme que l’ancien entraîneur de Tottenham et Chelsea serait enclin à « chiper » un talent portugais de Premier League. En effet, Sidnei Tavares, qui a récemment signé son contrat pro avec Leicester ne serait pas contre un départ de l’Angleterre.

Le cousin de l’ancien joueur de Manchester United, Nani est un milieu de terrain central polyvalent… Il évolue avec les u18 des Foxes et est même le capitaine de son équipe. Il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises et délivré 3 passes décisives en 10 rencontres. Le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Roma et Vitesse seraient également sur le coup… La concurrence est rude pour l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Un concurrent de Ligue 1 accélère sur Lihadji !

Nouveau rebondissement dans le dossier Issac Lihadji. Le jeune attaquant du centre de formation de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants pour son premier contrat professionnel. Le LOSC aurait accéléré pour recruter le jeune marseillais.

Le feuilleton Issac Lihadji aurait visiblement connu un nouveau rebondissement. Alors que les discussions avec l’Olympique de Marseille durent depuis plusieurs mois, l’attaquant issue du centre de formation olympien n’a toujours pas signé son premier contrat pro avec son club formateur.

Selon les informations du site Foot Mercato, un concurrent serait passé à l’action pour tenter de convaincre le jeune marseillais. En effet, le LOSC « qui a supervisé à de nombreuses reprises le joueur, a même d’ores et déjà passé la vitesse supérieure en proposant un contrat à l’international tricolore U17 (45 000 € de salaire mensuel plus une juteuse prime à la signature d’un montant supérieur à 1 M€). »

Reste à savoir si cette proposition peut convaincre Lihadji de quitter Marseille pour rejoindre le club nordiste.