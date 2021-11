OM : Une première indication sur le lieu du match de Coupe de France?

Au micro de France Bleu, Christian Lopez le directeur sportif du club ES Cannet-Rocheville s’est exprimé sur le tirage de l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Il se dit heureux d’affronter une telle équipe et donne une indication sur le lieu de ce match.

L’Olympique de Marseille ne garde pas forcément de bons souvenirs de ses matchs de Coupe de France depuis quelques saisons. La simple évocation des clubs d’Andrézieux ou Canet-en-Roussillon peuvent faire frissonner les supporters de l’OM.

Notre stade n’est pas homologué. On pourrait jouer au stade Vélodrome — Lopez

Cette année, les hommes de Jorge Sampaoli iront affronter l’ES Canet Rocheville qui évolue en National 3. Le directeur sportif du club s’est exprimé à ce sujet au micro de France Bleu Azur sur ce tirage qu’il considère comme « fantastique ». Il a également évoqué la possibilité de jouer ce match au Vélodrome.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une cible offensive de Longoria sur le marché cet hiver ?

« Pour nous c’est extraordinaire. C’est une affiche fantastique pour nous de pouvoir affronter une grande équipe comme l’OM. La plupart de nos joueurs sont supporters de Marseille alors c’est super de pouvoir jouer face à leurs idoles. Vous savez ça fait 17 ans que je suis revenu et on s’est toujours fixé des objectifs sportifs élevés. Déjà d’être monté en National 3, c’est une belle performance. La priorité reste d’ailleurs le championnat. Mais cette Coupe met en lumière tout le bon travail effectué notamment par notre entraîneur Farid Tabet. Notre stade n’est pas homologué. Il y a plusieurs possibilités. Soit on joue à Cannes au stade Pierre de Coubertin, mais l’AS Cannes reçoit aussi Dijon ce week-end là. Soit on peut inverser l’affiche et on pourrait jouer au stade Vélodrome »Christian Lopez – Source : France Bleu (30/11/21)

🏆ES Cannet-Rocheville – OM : « fantastique pour le club » réagit Christian Lopez

🏟 Le stade Maillan pas homologué le match pourrait se jouer à Cannes ou au Vélodrome#ESCROM #FBSport #Coupedefrancehttps://t.co/uTshcnco1J — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 29, 2021

Le tirage du groupe A

Bordeaux (L1)-Jumeaux de M’Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2)-AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3)-Vannes (N2)

Linas-Monthléry (N3) – Angers (L1)

Stadde rennais (L1) -FC Lorient (L1)

Quevilly Rouen Metropole (L2) -Stade Lavallois (Nat)

Dinan-Lehon (N3)- Brest (L1)

Guingamp (L2)-Amiens (L2)

Le tirage du groupe B

Toulouse (L2)- Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) – Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) – Olympique Lyonnais (L1)

Montauban (R2) – La Roche (N3)

Cholet (Nat) ou club franciscain (Martinique)-Nice (L1)

Stade poitevin (N3) – RC Lens (L1)

JS Chemin bas d’Avignon (R2) – Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2)-Metz (L1)

Le tirage du groupe C