OM : « Une qualification en C1 pourrait faire mal à la concurrence »

Dans DFM, Yacine Youssfi estime que l’Olympique de Marseille doit impérativement se qualifier en Ligue des Champions pour envoyer un message à la concurrence.

À huit journées de la fin du championnat, la lutte pour la qualification en Ligue des Champions fait rage. Si le titre de champion de France semble promis aux parisiens, Lens, Marseille et Monaco vont se disputer les deux dernières places qualificatives. Lens (63 pts) compte provisoirement deux points d'avance sur l'OM (61pts) qui en compte eux même trois sur Monaco (58 pts).

En allant en Ligue des Champions tous les ans, tu tues la concurrence

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Yacine Youssfi estime qu’une nouvelle qualification de l’OM en Ligue des Champions enverrait un message fort à la concurrence en France.« Avec Mbappé au Paris-Saint-Germain, le titre est jouable. Si on arrive à rester à cette position jusqu’à son départ, on pourra peut-être viser plus haut. Au niveau comptable, cette saison est excellente. On est frustré par les récentes performances de l’OM mais il ne faut pas tomber dans la culture de l’instant. Ça peut repartir. L’objectif, c’est de se qualifier en Ligue des Champions. Lorsque Lyon allait en Ligue des Champions, ils privaient l’OM de qualification et cela les essoufflait économiquement. Aujourd’hui, c’est l’inverse. En allant en Ligue des Champions tous les ans, tu tues la concurrence. »