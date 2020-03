OM: Une statistique qui démontre l’état d’esprit de cette équipe…

L’OM est le seul club de Ligue 1 qui a gagné tous les matchs après avoir ouvert le score. Une statistique parlante qui démontre une vraie solidité défensive et un état d’esprit irréprochable…

La défense de l’Olympique de Marseille est très solide. André Villas-Boas a trouvé un très bon équilibre avec le duo Caleta-Car et Alvaro en charnière centrale. L’OM peut compter aussi sur le retour en grande forme de son capitaine Mandanda, en difficulté la saison dernière. Le re-positionnement de Boubacar Kamara au milieu de terrain apporte une réelle assise défensive aux marseillais, tous ces paramètres contribuent au fait que les olympiens gagnent après avoir ouvert le score…

les Marseillais sont incroyables en terme d’état d’esprit — BEYE

A LIRE AUSSI : Aulas pleurniche et minimise… mais est obligé de se rendre à l’évidence concernant l’OM

L’ancien marseillais avait loué l’état d’esprit de cette équipe après la victoire face au LOSC (1-2) :

« Villas-Boas a senti que son équipe pouvait être fatigué et qu’il y aurait des situations de jeu pour les Lillois. Pour moi, ce qui change tout c’est la gestion émotionnelle de Lille lorsqu’ils marquent ce deuxième but refusé de Rémy. Derrière, on a l’impression qu’ils ont eu un débordement d’émotion et ils ont plongé. Les Marseillais ont profité de la situation. Là où AVB est très bon c’est qu’il anticipe les choses, il connaît son équipe. Il sait qu’elle est capable de souffrir. Aujourd’hui, les Marseillais sont incroyables en terme d’état d’esprit. Pour moi aujourd’hui, ils sont déjà en Ligue des Champions… Ils ont 12 points d’avance à 13 matchs de la fin. (…) Cette régularité va leur permettre de rester à cette deuxième place ». Habib Beye – Source : Canal+