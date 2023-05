OM : Une très belle récompense pour Chancel Mbemba (qui dépasse un Lensois) !

RFI a décerné le Prix Marc-Vivien Foé 2023 à Chancel Mbemba cette saison ! Le défenseur de l’Olympique de Marseille a raflé la mise devant Seko Fofana.

RFI organise chaque saison la remise du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Cette saison, pas de Seko Fofana ! Le milieu ivoirien se fait dépasser par Chancel Mbemba, auteur de belles prestations sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Pour RFI, Chancel Mbemba s’est dit très fier d’avoir cette récompense. « Ensuite, je dis merci à l’ensemble des personnes qui ont voté pour moi. Déjà, être dans la liste, ce n’est pas facile, parce qu’il y a beaucoup d’Africains en Ligue 1, je ne pensais pas le gagner. Aujourd’hui, c’est fait, je dis : « Merci ! ». En tant que Congolais, c’est un plaisir. En plus, pour ma première année en France, j’ai vraiment travaillé, parce qu’il y a beaucoup de talents en Ligue 1. Mais, grâce à Dieu, j’ai gagné. J’aurais voté pour Fofana [le milieu ivoirien Seko Fofana de Lens, NDLR]. J’aurais voté également pour Bamba Dieng, parce que c’est mon gars (rires). Il y a beaucoup de joueurs africains en Ligue 1, et beaucoup auraient mérité de gagner ce trophée. Fofana avait gagné l’année dernière, c’est un plaisir d’être devant lui quand je regarde ses performances. »

Di Meco ne comprend pas Tudor pour Mbemba

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco avait estimé que l’ancien défenseur de Porto apporte plus de garanties Balerdi en défense : « Mbemba est monstrueux depuis le début de la saison. C’est un garçon d’expérience. Il ravit tous les marseillais. On a découvert un mec fiable, habitué à la Ligue des Champions qui apporte beaucoup devant. C’est un gars sûr derrière. Si on m’avait dit au mois de septembre que Mbemba serait en concurrence avec Balerdi pour un poste de titulaire, je n’y aurais pas cru. On m’a expliqué que Balerdi offrait plus sécurité à l’extérieur. Moi ça ne me saute pas aux yeux. » S’il ne comprend pas le déclassement de Chancel Mbemba, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait confiance à l’entraîneur croate : « Il faut faire confiance au coach. C’est inexplicable. On ne peut pas dire ça à un connaisseurs de football. Il n’y a pas d’explication rationnelle à mettre Balerdi plutôt qu’Mbemba. Il est obligé de dire que c’est un choix tactique. Il prend un risque, si ça tourne mal, il faudra l’assumer. Je suis un grand défenseur de Tudor. On a été très impoli avec lui. On l’a maltraité et on a mis longtemps à reconnaître ses qualités. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième du championnat et qu’on s’est régalé toute la saison. Il y a des choix qu’on ne comprend pas trop mais il faut lui faire confiance. »