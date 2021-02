OM – Valbuena réclame le départ d’Eyraud !

Les fans de Jacques-Henri Eyraud sont décidément très discrets… Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain de l’OM a réclamé le départ du président du club marseillais.

Passé par l’OM, Mathieu Valbuena a pour habitude ces derniers temps de réagir sur l’actualité de son ancien club sur RMC avec qui il est devenu consultant. Dans Top of the Foot, l’ancien marseillais a demandé la démission de Jacques-Henri Eyraud…

Je me suis reconnu dans les paroles de Eyraud – Mathieu Valbuena

« Il a dépassé les bornes, il a tenu des propos très maladroits sur l’OM, je me suis reconnu là-dedans. Pour être président d’Eurodisney, pas de souci, mais pour être président, il n’a pas les épaules pour l’OM. Il y a une cassure avec les supporters, quand le dialogue est rompu. Il a mis à genoux l’OM depuis quatre ans et c’est difficile de le remettre à flot. Les supporters ne demandent qu’à rêver. Avant de parler du passé du club, il faut balayer devant sa propre porte. J’ai eu un président, M. Dassier, qui ne connaissait pas plus le football que M. Eyraud, mais qui restait à sa place. Et même s’il a bénéficié du travail de Pape Diouf, il a été champion de France. » Mathieu Valbuena – Source : RMC (04/02/2021)