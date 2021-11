OM : Valbuena se positionne clairement pour Mandanda vs Pau Lopez

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena a été questionné par La Provence sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Le milieu offensif qui évolue à l’Olympiakos s’est positionné clairement sur la mise à l’écart de son ancien coéquipier.

L’Olympique de Marseille subit une révolution au poste de gardien de buts. Après le règne de Steve Mandanda durant plusieurs années, Pau Lopez a été recruté pour le concurrencer. L’international français a passé plus de temps sur le banc cette saison que sur le terrain. Il a été titularisé pour la dernière rencontre face au FC Metz.

Je ne suis pas encore sûr pour les deux prochains matchs, que ce soit pour le gardien ou les joueurs — Sampaoli

Pour ce match face à Lyon qui aura lieu ce dimanche soir, Jorge Sampaoli s’est dit dans le flou le plus total pour qui occupera le poste de titulaire dans les cages marseillaises. « Ce n’est pas si clair, mais comme je l’ai dit, je préfère jouer sur mes sensations. Ce n’est pas une ligne droite, ces sensations changent et évoluent tout le temps, sinon ce serait injuste envers moi-même. Je ne suis pas encore sûr pour les deux prochains matchs, que ce soit pour le gardien ou les joueurs. Je m’appuie sur le feeling et les sensations au jour le jour, il y a des comportements. Je pense que j’ai une meilleure intelligence intuitive que rationnelle. Je ne sais pas qui sera titulaire, si je le savais je vous le dirais »

Que ce soit fait comme ça d’un coup, je n’ai pas trouvé ça cool — Valbuena

Interrogé par La Provence, Mathieu Valbuena s’est exprimé sur cette concurrence entre les deux gardiens de l’Olympique de Marseille… Il dénonce notamment le fait que Steve Mandanda se soit retrouvé sur le banc subitement.

« C’est vrai que j’ai été très affecté par la situation de Steve. Il a marqué l’histoire de ce club. C’est celui qui a joué le plus grand nombre de matchs à l’OM. Il a pratiquement tout gagné. Il ne mérite pas de se retrouver mis à l’écart. Qu’on prépare le futur, pas de problème. Qu’on puisse le mettre en concurrence, pas de problème. Mais que ce soit fait comme ça d’un coup, par rapport à tout ce qu’il a apporté au club, à son professionnalisme, je n’ai pas trouvé ça cool. Sampaoli dit dans la presse qu’il y a une concurrence. On verra s’il y en a une vraie » Mathieu Valbuena – Source : La Provence (20/11/21)