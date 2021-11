OM : Pau Lopez explique comment se déroule la concurrence avec Mandanda !

L’Olympique de Marseille a deux gardiens de haut niveau. Après des débuts compliqués, Pau Lopez a finalement réussi à s’imposer et à montrer tout son potentiel. Il a expliqué à RMC comme se déroule la concurrence avec Mandanda.

Jorge Sampaoli a démarré la saison en faisant confiance à Steve Mandanda. Dès le retour de Pau Lopez, l’Espagnol a été inséré dans l’effectif et n’en est sorti qu’une seule fois, face à Metz lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale.

Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances — P.Lopez

Malgré son gros temps de jeu comparé à Mandanda, Pau Lopez a affirmé ce jeudi à RMC Sport qu’il ne se sentait pas comme le titulaire à ce poste mais plutôt dans une concurrence saine avec la légende vivante marseillaise.

« Est-ce que je me sens numéro 1? Non. Je ne me suis jamais senti titulaire au poste de gardien à Marseille. Le ‘Mister’ (Jorge Sampaoli, ndlr) décide avant chaque match. Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz. Sampaoli nous annonce le onze titulaire, le jour du match. En général, il fait une réunion le matin pour faire le point sur l’aspect tactique, notamment au niveau des coups de pieds arrêtés. Et c’est là que l’on sait qui va jouer, qui est titulaire. Avant ce moment-là, personne n’est au courant!(…) Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances. Ne serait-ce que par respect, car l’entraîneur te fait confiance, et parie sur toi alors qu’il y a un gardien du standing de Mandanda dans l’effectif. Tu te dois absolument d’être à 100%. Par respect pour Steve, l’entraineur et l’équipe » Pau Lopez – Source : RMC Sport (18/11/21)

Qui sera titulaire face à Lyon?

Reste à voir quelle décision Jorge Sampaoli va prendre pour le choc face à Lyon qui aura lieu ce dimanche. Face au PSG ou même lors des rencontres d’Europa League, c’est Pau Lopez qui a eu la lourde tache de garder les cages marseillaises… Garder impliqué Steve Mandanda dans l’effectif de l’OM, c’est aussi le faire des jouer des matchs à enjeux et non pas seulement des rencontres tel que celle face au FC Metz.