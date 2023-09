PSG – OM : Valbuena rappelle les devoirs des joueurs marseillais !

Invité surprise du dernier Débat Foot Marseille, Matthieu Valbuena nous a donné son sentiment après la grosse défaite de l’OM 4-0 face au PSG Dimanche.

Invité en visio au début de notre émission lundi, Mathieu Valbuena est revenu sur la situation actuelle de l’OM : « On est dans une crise à l’OM et il y en aura encore, tu es à l’Olympique de Marseille, c’est comme ça ! J’ai eu une crise alors qu’on était en 1/4 de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, donc je sais de quoi je parles. On a vécu des crises bien plus complexes, il faut s’adapter. Ce blason représente beaucoup plus que le football, tu dois t’imprégner de ça, il y a de la qualité dans cette effectif mais il faut se rendre compte qu’ici tu as de la pression et des devoirs. Il y a une pression de résultat aussi, ça fait longtemps que l’OM n’a rien gagné, c’est ce qu’attendent les supporters. le PSG est ultra favori, mais l’OM est armé pour les titiller, mais pour cela il faut s’en donner les moyens et savoir que tu joues à l’OM avec beaucoup d’exigence. »

« t’es à l’Olympique de Marseille, ce blason représente beaucoup plus que le football ! »

« il faut prendre conscience que qd tu joues à l’OM tu as des devoirs, il ya beaucoup d’exigence » @MathieuVal8 #OM #TeamOM pic.twitter.com/VGmfMF0DrH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2023



Décrassage : PSG – OM (4-0)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement

Petit débat : Le sportif, la véritable urgence

– Jeu délité, résultat en berne, de quoi s’inquiéter ?

– Quid du recrutement ? Aubameyang, Ndiaye, Kondogbia, Correa… des recrues qui déçoivent

– Un déplacement à Monaco déjà capital ?

– Une enquête du parquet sur la réunion de lundi dernier ? Info la Provence. Une atmosphère non apaisée combien de temps ?

Gros débat : Quel coach après Pancho Abardonado ?

– Selon la Provence, Pancho va rester en place jusqu’à la trêve (après OM – HAC)

– Qui pour le remplacer ?

– Les noms de Pacheco, Donadoni, Lopetegui et Stéphan comme rumeurs…

– RMC annonce des échanges avec Christophe Galtier, qui hésite

– Comment travailler avec un effectif conçu pour Marcelino et son 4-4-2 ?

– Vers un mercato estival encore agité ?

